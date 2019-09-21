شكرا لقرائتكم خبر عن 22 تعريفا هاما فى مشروع قانون حماية البحيرات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان 22 تعريفا هاما كما يلى:

1- الجهة الإدارية المختصة: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

2-مركز الاتصال البحرى: المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مركب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب.

3- الثروات المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياة البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياة كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية "اللؤلؤ" أو بعد موتها "الشعاب المرجانية .

4- المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان الساحلية

5-البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحتها او بالمياة الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية تخصص للصيد والإنتاج السمكى

6-البوغاز: أى جسم مائى ضيق يصل بحر أو بحيرة واسعة بجسم مائى أصغر فى قلب اليابسة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة 500 متر من جميع الاتجاهات جزء لا يتجزا منه

7-البركة : مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشا بفعل الطبيعة نتيجة مياة الصرف او الرشح او الامطار ويكون عمق المياة فيه مناسب لنمو الاحياء المائية

8- المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية

9-المركب: كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالالة او الشراع او غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلا

10-وحدة نزهة: كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياة سواء أكانت تدار بالآلة او الشراع أو غيرها

11-رئيس المركب: المسئول عن إدارة المركب وتشغيله

12-الصيد: كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردا أساسيا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب

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13-طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه

13-ادوات الصيد: هى الشباك والسنانيروالحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية

14- الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة او المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ

15-النباتات المائية: البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها

16- تلوث البيئة: تغير خواص المياة الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها او المخلفات الكيماوية العضوية او غير العضوية والمبيدات الحشرية او مخلفات المجارى او ادخال كائنات او احياء مائية غريبة فى المياة المصرية او توصيل موجات كهرومغناطسية او كهربائية او غيرها من الموجات او المواد المشعة او غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية او الصحة العامة او نشاط الصيد.

17-بطاقة الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة الادارية المختصة لكل من مالك المركب او الصياد او غيرهما من افراد طاقم المركب.

18-الرخصة: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الادارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الاسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهة الادارية المختصة.

19- القرش السمكى: مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى تتولى الجهة الادارية المختصة حمايتها وتنميتها والاشراف عليها

20-المزرعة السمكية : هى ارض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهة الادارية المختصة

21-المفرخ السمكى : هو الحيز المائى المجهز صناعيا لتكاثر الاحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهة الادارية المختصة

22-الاقفاص السمكية : هى الاحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة او الغاطسة والتى تستغل لتربية الاحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهة الادارية المختصة

23-الزريعة: ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطماعية لكافة الاحياء المائية

يذكر ان الحكومة تقدمت للبرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ومن المنتظر ان تناقشه لجنة الزراعة فى دور الانعقاد القادم الذى يبدا فى أول أكتوبر.