بومبيو: وكيلة الخارجية الأمريكية لمراقبة الأسلحة ستترك منصبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون ستترك منصبها.

وذكر بومبيو في بيان "سوف نفقد ثروتها المعرفية وخبرتها ومهاراتها القيادية". وأندريا ضابطة أمريكية، ولدت في 1 مارس/آذار 1966 في هاريسبورغ بالولايات المتحدة.

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