سجن بولندي 4 سنوات أدين بالإرهاب في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم القضاء البريطاني على بولندي من النازيين الجدد بالحبس 4 سنوات لإدانته بتهم إرهابية، على خلفية تجميعه إرشادات حول صناعة القنابل وكيفية تنفيذ هجمات.

وقالت شرطة لندن، إن عناصر مكافحة الإرهاب اعتقلوا في فبراير/شباط الماضي البولندي ياشيك تشورزيوسكي البالغ من العمر 18 عاماً في مطار لندن، قبيل صعوده على متن طائرة متجهة إلى بلده.

وأوضحت أنه قام بتنزيل مواد إرهابية على هاتفه "تمجّد هتلر والنازية الجديدة وعبادة الشيطان، ودعوة إلى الإبادة".

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وتابعت الشرطة أن "الإرشادات التي جمعها تشورزيوسكي تتيح لمن يمتلك المعدات الصحيحة ما يكفي من الإرشاد لصنع متفجرات وأسلحة نارية صالحة للاستخدام وقادرة على التسبب بالموت أو إصابة بالغة".

وكان تشورزيوسكي الذي أقر بذنبه بـ10 تهم إرهاب وجّهت إليه في يونيو/حزيران، يقيم في الضواحي الشرقية لمدينة أوكسفورد الجامعية، حسب الشرطة التي لم تحدد فترة إقامته في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن تشورزيوسكي، الذي أصدرت الحكم بحقه محكمة "أولد بايلي" في لندن، هو شريك لبولندي آخر أدين قبل أشهر بالإرهاب.