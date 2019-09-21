الان تتابع ترامب يوافق على نشر قوات أميركية “دفاعية” في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية.
وأضاف البنتاغون إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون “معتدلة”.
وفي مؤتمر صحفي، قال الجنرال جوزيف دانفورد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن عدد القوات التي سيتم نشرها لن يبلغ الآلاف ، رافضا تحديد عدد تلك القوات.
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