عقلانية الشعب المصري تكسر مجاديف تحريف الجزيرة

جدة - عمرو شويل لطالما سعت قناة الجزيرة القطرية عبر شاشتها إلى إحداث الفوضى في البلاد العربية، فتحت منابرها لشيوخ الفتنة، خصصت آلاف الساعات من البث المباشر لإسقاط الأنظمة العربية عن طريق فيديوهات معدة مسبقا ومخطط مدروس تؤلب به الفتن وتحيك الشرور.

مؤخرا تبنت الجزيرة حملة ضد مصر، حرضت فيها بهاشتاجات وفيديوهات بثتها عبر منابرها إلى النزول في الشوارع لإسقاط النظام المصري، اليوم نشرت القناة فيديوهات عن تجمعات في الشوارع المصرية ادعت أنها حاليا في ميادين مصر، لكن سرعان ما انكشفت اللعبة وتبين أن تلك الفيديوهات في فترة ما بعد سقوط نظام الإخوان.

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في ميدان التحرير وسط القاهرة قنوات مصرية خرجت ببث مباشر أظهر كذب ادعاءات الجزيرة ومحاولتها التحريض على النزول في الشوارع بفيديوهات مفبركة وتركيب الأصوات.

أظهرت اللقطات من القنوات المصرية حالة من الهدوء خيمت على ميدان التحرير بعد وجود مواطنين على أطرافه، فى إعلان واضح بفشل دعوات التحريض التى أطلقتها أبواق الإخوان من اسطنبول وقطر، حيث تكشف الفيديوهات والصور الواردة من الميدان ومنطقة وسط القاهرة عن حالة واضحة من الانسياب المرورى.