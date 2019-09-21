شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل «أبو ثابت» ثاني أبرز قيادات الحوثيين في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

قتل أمس (الجمعة) ثاني أبرز قيادات الحوثيين في البيضاء المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى «أبو ثابت» بغارة لتحالف دعم الشرعية.

وحسب مصادر (العربية)، إن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي «أبو ثابت» المعين من قبل المليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية محلية. وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

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وكانت مليشيات الحوثي قد عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ هجوم مباغت على تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الرزامات في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، إن «قوات الجيش الوطني نفذت عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات لمليشيا الانقلاب الحوثي كانت في طريقها إلى جبال»الغربة والجربة«المحاصرة من قوات أبطال لواء حرب واحد في جبهة الرازمات بمديرية الصفراء».

وأوضح، أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات واستعادة الكثير من الأسلحة، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.