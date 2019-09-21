شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأفغاني يدين الاعتداء التخريبي على معملي «أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أدان مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص السبت الماضي. وأعرب المجلس في بيان صادر اليوم عن تضامنه التام مع المملكة قيادة وشعبا في مواجهة هذا الاعتداء الجبان.



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