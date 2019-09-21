البنتاجون: ترامب يوافق على إرسال قوات دفاعية في المنطقة

الموجز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال البنتاجون، في بيان أوردته شبكة سكاي نيوز عربية، إن تلك القوات الدفاعية تركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي، وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتيّ نفط بالسعودية السبت الماضي.

وأضاف البيان أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة، مضيفاً أن عدد القوات ستكون "معتدلة".

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وكان الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن عدد القوات التي سيتم نشرها لن يبلغ الآلاف، رافضا تحديد عدد تلك القوات.

وتعرض معملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو" لهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، السبت الماضي، وهو ما أثر على أسواق النفط.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الهجمات لم يكن مصدرها اليمن كما إدعت جماعة الحوثي الانقلابية، وإنما اليمن.

وكشف المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، عن أدلة تثبت تورط إيران في الهجمات.