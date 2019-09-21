نشطاء يفضحون فبركة قناة الجزيرة لفيديوهات التظاهرات

الموجز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح نشر قناة الجزيرة القطرية لمشاهد مظاهرات مفبركة.

وأوضح الفيديو أن القناة - التي تدافع عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي - بثت مشاهد لمظاهرات مفبركة، حيث أظهر الفيديو رجل يرتدي جلابية ويقوم بالتصوير باستخدام هاتفه، وهي نفس اللقطة التي ظهرت في السويس والاسكندرية في توقيت واحد.

وتحاول القنوات المدافعة عن التنظيم الإرهابي بث فيديوهات وصور مفبركة لتظاهرات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات في محاولة جديدة منها لإسقاط الدولة المصرية.

وكانت فضائية "اكسترا نيوز" قد أكدت منذ قليل أن ميدان التحرير يشهد سيولة مرورية ولا وجود للمتظاهرين كما تدعي القنوات التابعة للإخوان.