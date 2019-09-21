سيولة مرورية بميدان التحرير ومحيطه

الموجز
عرضت قناة "اكسترا نيوز" صوراً مباشراً من ميدان التحرير بوسط القاهرة، أظهر سيولة مرورية في الميدان ومحيطه.
وأفادت القناة الإخبارية بأن هناك تكدس مروري فهو أمر طبيعي، وكذلك المداخل والمخارج الخاصة بمحطات المترو، ما زالت تعمل بصورة طبيعية.
وكان مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، اللواء محمود الرشيدي، حقيقة الفيديوهات التي نشرتها قناة الجزيرة منذ الصباح وتدعي فيها نزول أشخاص إلى ميدان التحرير.
ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات له قوله إن هذه الفيديوهات تعود لأحداث ثورة 25 يناير 2011، وهو ما يتضح من خر فيديوهات بثتها قناة الجزيرة منذ قليل.
وأوضح أنه تم استخدام المونتاج لهذا الفيديو القديم، وتعديله عن طريق إدخال صوت الشخص الذي ظهر بنهاية الفيديو وهو يردد قائلا: "دي مظاهرات بميدان التحرير".
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