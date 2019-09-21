مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الشرطية بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:

تفقد اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية عددًا من الكمائن والخدمات الأمنية والشرطة بمدينة شبين الكوم فى جولة مفاجئة بالساعات الأولى من صباح اليوم، السبت؛ للوقوف على الحالة الأمنية والاطمئنان على تنفيذ التعليمات بدقة.

وتفقد مدير الأمن خلال الجولة عددًا من الخدمات الأمنية بشارع الاستاد الرياضي وعدد من الشوارع في المدينة، وشدد على الضباط والافراد بالكمائن والخدمات الأمنية بضرورة اتباع تعليمات الوزارة والتعامل مع المواطنين بصورة تليق بهم، بالإضافة بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه واتخاذ الإجراءات الاحترازية .