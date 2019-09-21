الملتقى الشهري لمبدعي أدب الطفل يناقش أعمال أبوبكر عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: يعقد الملتقى الشهرى لمبدعي أدب الطفل الذي يقام بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع لدار الكتب والوثائق، ندوة حول إبداعات كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت. يشارك في المناقشة الشاعرين أحمد سويلم، وأحمد فضل شبلول، ويدير الملتقى الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية. بدار الكتب والوثائق. وتتناول المناقشة، قصصًا عدة من أشهرها: "المنزل الأزرق"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017، "حمادة صانع السعادة"، وقصة "على وصديقه الذكي"، التى أعادت طبعها وزارة تنمية المجتمع بالإمارات وتشارك في حملات التوعية بمخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وترجمت للإنجليزية، وكذلك قصة "القط الذي صار فأرا"، "لؤلؤة في السماء"، التي تتصدى لموضوع التنمر، وأخيرا قصة "الدائرة الحائرة".

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