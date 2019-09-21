ترامب يهدد بإطلاق سراح سجناء "داعش" في وجه الدول الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في البيت الأبيض، بإطلاق سراح السجناء المنتمين لتنظيم "داعش" في وجه الحدود الأوروبية إذا لم تستعدْ فرنسا، ألمانيا وبقية الدول الأخرى مواطنيها من هؤلاء الإرهابيين الذين يحملون جنسيات هذه الدول.

وأوضح ترامب، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أنه هزم تنظيم "داعش"، مضيفاً أنه "لدينا الآن الآلاف من أسرى الحرب من مسلحي داعش".

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وطالب ترامب الدول الأوروبية وبقية الدول التي يحمل هؤلاء الإرهابيون السجناء جنسياتها باستعادتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الدول رفضت ذلك الأمر حتى الآن.

وهدد الرئيس الأمريكي في هذا الصدد قائلاً "في وقتٍ ما، سأضطر لقول إني آسف ولكن إما أن تستعيدوهم أو أن نطلقهم يذهبون لحدودكم" حتى تلقوا القبض عليهم مرة أخرى، حسبما أشار ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أطلق تهديداً مماثلاً منذ نحو شهر حينما انتقد تردد الدول الأوروبية في استعادة مواطنيها السجناء.