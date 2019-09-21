البنتاجون يعلن إرسال تعزيزات إلى الخليج بعد الهجمات

وقال رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد، في مؤتمر صحافي في البنتاجون، إن الجنود الذين سيتم إرسالهم في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف، وأضاف "سوف نعزز قدرات السعودية للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات"
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