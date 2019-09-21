البنتاجون يعلن إرسال تعزيزات إلى الخليج بعد الهجمات

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن الرئيس الأميركي وافق على إرسال تعزيزات عسكرية ذات طبيعة دفاعية إلى السعودية ، بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط السعوديتين، وذكر أن السعوديين يقودون التحقيقات ضد الهجمات على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، وقال وزير الدفاع إن إيران توفر أسلحة للميليشيا الحوثية في اليمن، وتابع النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة أمن المنطقة، والهجوم الأخير على منشآت النفط يعتبر تصعيدا خطيرا. وقال رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد، في مؤتمر صحافي في البنتاجون، إن الجنود الذين سيتم إرسالهم في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف، وأضاف "سوف نعزز قدرات السعودية للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات"



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