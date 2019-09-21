أرامكو تكشف حجم الدمار بحقل نفط خريص

عرضت شركة أرامكو أمس صورا تظهر حجم الدمار الناجم عن الهجوم الذي تعرض له حقل نفط خريص بطائرات مسيرة انطلقت من إيران السبت الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن الصور التي تم التقاطها في موقع الهجوم تظهر منشآت بنية تحتية متفحمة وأنابيب نفط مدمرة، فضلا عن كتل من الحطام والنفط السائل وقضبان معدنية محترقة.

ونقلت «بلومبرج» عن مدير عام العمليات في المنطقة الجنوبية في أرامكو فهد عبدالكريم أن حقل خريص استأنف 30% من الإنتاج خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم، وسيضخ 1.2 مليون برميل نفط يوميا بحلول نهاية سبتمبر.

وتعهدت المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بسرعة استعادة الإنتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في بقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى توقف 5 % من الإنتاج العالمي للنفط.