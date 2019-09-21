الربيعة يلتقي عددا من المسؤولين الأميركيين

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في العاصمة الأميركية واشنطن أمس، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ليندر كينج، وعددا من ممثلي مكاتب وإدارات وزارة الخارجية الأميركية، كما التقى بالنائب في مجلس الشيوخ الأميركي جو مانشن، وأعضاء وموظفي لجان الكونجرس المختصين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بحضور مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.

تعريف

جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، وتقديم معلومات تعريفية عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة وجهوده في دول العالم المختلفة.

وأوضح الربيعة أن المملكة ومنذ عام 1996 وحتى الآن قدّمت ما يزيد عن 92,4 مليار دولار أميركي لأكثر من 84 دولة حول العالم بكل حياد وشفافية، وأن المركز ومنذ تأسيسه عام 2015 نفذ ما يزيد عن 1057 مشروعا فيما يزيد عن 44 دولة بالتعاون مع 168 شريكا بمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.

جهود

أطلع الربيعة المسؤولين الأميركيين على الجهود الإنسانية للمملكة في اليمن، مؤكدا أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 حتى الآن تزيد عن 14,5 مليار دولار أميركي، وأن مشاريع المركز تجاوزت المليارين و200 مليون دولار أميركي بعدد مشاريع تجاوزت 368 مشروعا، علما أن المشاريع تغطي جميع مناطق اليمن دون استثناء.

إجابات

أجاب الربيعة خلال اللقاء على عددٍ من التساؤلات التي طرحها الحضور، مؤكدا حرص المملكة على تقديم العمل الإنساني بشفافية مطلقة دون تحيز أو تمييز، رغم كل ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات في اليمن ومنها الانتهاكات والتعديات على المساعدات الإنسانية من نهب واعتراض ومنع الوصول لبعض المناطق في اليمن التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ليس فقط بحق المساعدات المقدمة من المملكة بل للمساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية بشكل عام. كما جرى عقد حلقة نقاش تم التأكيد فيها حرص المملكة على الأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن، وأشاد الجميع بجهود المملكة ممثلةً بالمركز في نهاية لقاءاتهم.

دور إغاثي

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- 345 مليار ريال قدمتها المملكة

- 84 دولة مستفيدة

- 2015 تأسس مركز الملك سلمان للعمل الإغاثي

- 1057 مشروعا أطلقها

- 44 دولة مستفيدة

- 168 شريكا

- 13.1 مليار ريال قيمة المشاريع