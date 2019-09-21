رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وكان خان قد غادر جدة، وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر.
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