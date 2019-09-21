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وزير بريكست يتحدث عن تقدم في المحادثات

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أعلن وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل، أمس، أن هناك «اندفاعة» في المفاوضات بين الجانبين.

وقال باركلي «أعتقد أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاق لتحقيق ذلك»، وتابع «نتقدم وهناك اندفاعة والمناقشات ستتواصل الأسبوع المقبل بين الفرق التقنية».


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