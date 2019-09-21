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أبوثنين يجتمع بالممثل الخاص البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي

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استقبل نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بالرياض، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، وزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.

وأطلع أبوثنين، اللورد طارق خلال الاستقبال على جهود المملكة العربية في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الإتجار بالبشر، كما أطلعه على جهود المملكة في تمكين المرأة على كافة المستويات، والتعديلات التي تمت أخيراً على نظام العمل، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أبوثنين أن مثل هذا اللقاء يأتي ضمن إطار تطوير علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الصديقة، ولإطلاعهم على النقلات النوعية التي تحدث في البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جعلت المملكة واحدة من أكثر الدول تأثيرًا وأهمية في العالم.


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