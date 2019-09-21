المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة وحلبة صراع الأقوياء

يشكل المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة سفراء بلادهم في المنظمة الدولية وينقلون وجهة نظر دولهم حول قضايا الأمن والسلام الدوليين، والدفاع عن قيمها في الأزمات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم وتمثيل مصالحها المختلفة في خضم التجاذبات السياسية داخل المنظمة.

الأعضاء الدائمون

ويعد مجلس الأمن الدولي الجهاز المسؤول عن صون السلام والأمن الدوليين، ويتعهد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالامتثال لقراراته.

وتشكل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة، الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتم انتخاب الأعضاء العشرة الآخرين غير الدائمين لولاية مدتها سنتان، لكل عضو صوت واحد في المجلس.

تقديم أوراق اعتماده

ويقوم المندوب الجديد لأي دولة حال تعيينه بتقديم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته المندوب الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة، ليعبّر عن التزامه بتمثيل بلاده والدفاع عن قيمها، وأن يكون ممثلاً لمصالحه في مجلس الأمن.

دور المندوب

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يتولى المندوب الدائم لأي دولة مهام نقل وجهة نظر ومواقف بلاده بشأن قضايا السلام والأمن الرئيسية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل، ويمثله في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب تقديم المشورة لحكومته بشأن الشؤون الدولية، ولا سيما مسائل السلام والأمن.

مهام المندوب الدائم في الأمم المتحدة

- تمثيل مصالح بلاده في مجلس الأمن

- نقل وجهة نظر ومواقف بلاده بشأن قضايا السلام والأمن

- تمثيل بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة

- تقديم المشورة للحكومة بشأن الشؤون الدولية، لا سيما السلام والأمن