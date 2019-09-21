قتلى وجرحى في تحطم حافلة سياحية في أميركا

قالت شرطة الطرق السريعة في ولاية يوتا الأميركية، إن حافلة تقل سياحاً يتحدثون الصينية تحطمت، قرب متنزه برايس كانيون الوطني، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما بين 12 و15 شخصاً بجروح خطيرة.
وقال أحد أفراد دورية تعمل على الطرق السريعة بالولاية، إن ملابسات الحادث، الذي وقع نحو الساعة 11.30 صباحاً بالتوقيت المحلي على الطريق 12 إلى الغرب مباشرة من المتنزه، لم تتضح بعد.
وأضاف أن من الممكن ارتفاع عدد القتلى.
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