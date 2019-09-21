كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكندي يعد بحظر الأسلحة الهجومية فى حالة فوزه بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إنه سيعمل على حظر جميع البنادق "ذات الطراز العسكري" في حال فاز بالانتخابات القادمة، مضيفًا أنه سيعمل مع المقاطعات والأقاليم؛ لمنح البلديات سلطة تقييد أو حظر المسدسات.

وقال ترودو اليوم، "لقد فقد الكثير من الناس أحباءهم؛ بسبب أعمال العنف، وفي كثير من الأحيان، يكون الجاني هو أسلحة على الطراز العسكري، مصممة لإلحاق خسائر بشرية واسعة النطاق - بنادق خطيرة للغاية لا مكان لها في كندا، وستحظر الحكومة الليبرالية الأسلحة الهجومية في كندا".

كما تعهد الليبراليون بإصدار تشريع يعلق مؤقتًا تراخيص الأسلحة النارية للأفراد، الذين يشتبه في أنهم يشكلون خطرًا على أنفسهم، أو على الآخرين.

وجاء تعهد الليبراليون في مدينة تورونتو، وهي المدينة التي عانت في السنوات الأخيرة، من ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في العام الماضي؛ نتيجة جرائم القتل.

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وسجل عام 2019 حتى الآن 331 عملية إطلاق نار في تورنتو، وهو أكثر الحوادث التي تم تسجيلها منذ عام 2014 على الأقل، والتي أثرت على 468 ضحية، وتوفي 24 من ضحايا إطلاق النار في تورونتو حتى الآن في عام 2019.

ودعا عمدة تورنتو جون توري مرارًا وتكرارًا إلى حظر المسدسات والأسلحة الهجومية.

والتقى رئيس البلدية مع ترودو في قاعة مدينة تورنتو الشهر الماضي؛ لمناقشة العنف المتصاعد في المدينة جزئيًا في أواخر الصيف.

وعقد الاجتماع بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والبلديات عن تمويل مشترك بقيمة 4.5 مليون دولار، لشرطة تورنتو للتصدي للجريمة المسلحة.