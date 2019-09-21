كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسقاط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة،عن إسقاط طائرة تصوير وتجسس تركية، من قبل وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحور طرابلس، بحسب بوابة "أفريقيا الإخبارية" الليبية.

وكان الجيش الليبي أعلن أمس الخميس، عن تدمير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان أمس، "في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس من منطقة السبيعة".