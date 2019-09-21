إيران: العقوبات الأمريكية تظهر قلة حيلة واشنطن 

الجمعة 20 سبتمبر 2019

حاكم المصرف المركزي الإيراتي

كتب الخليج 365 - وكالات

أوضح حاكم المصرف المركزي الإيراني، أنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك تظهر "قلة حيلة" واشنطن، وقال "عبد الناصر همّتي" إن فرض الإدارة الأميركية مجدّداً عقوبات على المصرف المركزي يظهر قلّة حيلتهم للضغط على إيران".



وفرضت واشنطن مجموعة عقوبات على طهران بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا في أيار/مايو من العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

وأعلن ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني، واصفا إياها بأنها الأقسى التي تفرضها واشنطن.

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والجمعة نقلت "إرنا" عن همتي قوله "لو كانت مثل هذه الاجراءات فاعلة (...) لكان الوضع الاقتصادي في البلاد مختلفا جدا عن الوضع الحالي".

وأضاف "أن الإخفاقات المتكررة للحكومة الأميركية على مدار العام ونصف العام الماضي أظهرت أن هذه العقوبات أصبحت غير مجدية أكثر من أي وقت مضى، وقد أثبت الاقتصاد الإيراني قدرته على تحمل العقوبات".

وتفرض واشنطن عقوبات قاسية على طهران ولا سيما المركزي الإيراني، لكن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن فرض العقوبات الجديدة سببه تمويل المركزي الإيراني "للإرهاب".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".

وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني "لتمويل الإرهاب".