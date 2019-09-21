تونس.. القروي يستعد للمناظرات الانتخابية من داخل محبسه

الجمعة 20 سبتمبر 2019

نبيل القروي

كتب الخليج 365 - وكالات

أقرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسي، اليوم الجمعة، أحقية المرشح لانتخابات الرئاسة "نبيل القروي"، في المشاركة بالمناظرات الانتخابية في الجولة الثانية من داخل محبسه، موضحة موافقتها علي تمكين "القروي" من المشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني و ذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من داخل محبسه الذي يقيم به.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص الإعلام التونسي على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

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وكان قد رفض القضاء التونسي مجددا الإفراج عن نبيل القروي، وقرر دفاعه استئناف القرار مرة أخرى. وكان القضاء رفض إخلاء سبيله في مناسبتين. ويتابع القروي، الذي يواجه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، بتهمة تبييض الأموال.

اعتقال "القروي" للتهرب الضريبي

بعد أن أصدرت دائرة الاهام بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي، على خلفية القضية المرفوعة من مؤسسة "أنا يقظ" والتي ترصد عمليات غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي، أفادت وسائل إعلام تونسية محلية، بأنه تم إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بعد صدور أمر بحبسه في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، كما رفضت مطالب رفع التجميد عن أموال الأخوين القروي ورفضت أيضا مطالب إلغاء منع السفر.