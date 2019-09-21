شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: اللبناني «أليكسي» يواجه 9 تهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك)

اتهمت السلطات الأمريكية عضوا في مليشيا «حزب الله» موقوفا في نيويورك، بنقل معلومات تحضيرا لهجمات محتملة في الولايات المتحدة. وأوضح الادعاء الأمريكي (الخميس) أن أليكسي صعب البالغ 42 عاما، وهو لبناني حصل على الجنسية الأمريكية في عام 2008، تلقى اعتبارا من عام 1999 تدريبات لدى حزب الله اللبناني الموالي لإيران والذي تعتبره الولايات المتحدة منذ عام 1997 منظّمة إرهابية.

ونقل صعب بصفته عضوا في فرع العمليات الخارجية في حزب الله المتّهم بتنفيذ اعتداء استهدف سياحا إسرائيليين في مطار بورغاس في بلغاريا، معلومات حول أهداف أمريكية محتملة.

وبعد استقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، زوّد صعب حزب الله بمعلومات استخبارية مفصّلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك خصوصا مقر الأمم المتحدة ومبنى «إمباير ستيت» و«تايمز سكوير» وجسورا وأنفاقا ومطارات.

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وفي العام 2005 حاول في بلد لم يُحدَّد قتل مواطن إسرائيلي اشتَبَه بأنه جاسوس.

وهو متّهم بأنه تزوّج صوريا في عام 2012 بهدف السماح لشريكة له لم يُكشف اسمها في لائحة الاتهام بالحصول على الجنسية.

ووُجّهت إلى أليكسي صعب 9 تهم بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية. وهما تهمتان عقوبة الإدانة بكل منهما الحبس 20 عاما. أما عقوبة الزواج الصوري لغايات إرهابية فقد تصل إلى الحبس 25 عاما.