الموجز
قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "معايا إثباتات وأدلة تذهل الإخوان وتفضح خططهم للخروج في مظاهرات بميدان التحرير".
وأضاف عمرو أديب ، أن جماعة الإخوان الإرهابية روجت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ولكن الرئيس السيسي توجه إلى نيويورك لحضور الاجتماعات منذ ساعتين".
وتابع عمرو أديب: "جماعة الإخوان الإرهابية تحترف الكذب، كما أكد محمد الريس مراسل برنامج الحكاية، إنه متواجد في ميدان التحرير وهناك حركة طبيعية، مضيفا: "مفيش حاجة ولا توجد مظاهرات على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر «عمرو أديب» يفضح كذب الإخوان : السيسي توجه إلى نيويورك لحضور الاجتماعات منذ ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.