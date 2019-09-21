حصيلة ضحايا انفجار كربلاء ارتفعت إلى 12 قتيلاً

أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، ان حصيلة ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ داخل عجلة قرب حاجز (54) للتفتيش الامني في مدخل ​مدينة كربلاء​، مساء اليوم الجمعة، ارتفعت الى 12 قتيلا وخمسة جرحى.

واوضح البيان المقتضب للخلية ان جرحى الحادث نقلوا الى ​المستشفيات​ حيث يتلقون العلاج هناك.

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