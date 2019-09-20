عاجل..بعد مرافعة قوية..بوعشرين يعلن التزامه الصمت ورغبته في الانسحاب من المحاكمة: هذه صرخة مظلوم..لعل لغة الصمت أبلغ!

في تطورات مثيرة تعرفها قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”؛ أعلن بوعشرين، قبل قليل، رغبته في الانسحاب من المحاكمة، وإعلانه الصمت في جميع الجلسات المقبلة.

وقال بوعشرين، مخاطبا هيأة المحكمة، بعد مرافعة قوية وشاملة شدت الانتباه: “ألتزم الصمت؛ فلعل لغة الصمت أبلغ من لغة الكلام..، إنها صرخة مظلوم، وموجوع، يشعر بالظلم..”.

وأورد بوعشرين، أن “الصحافة ليس جريمة، أتمنى أن تكون هذه الكلمات في عقل ووجدان محكمتكم”، مبرزا “كنت أرجو أن يتم البت في المقرر الأممي ورفع الاعتقال التعسفي”.

هذا، والتمست هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، من المحكمة برئاسة لحسن الطلفي، تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت.

إلى ذلك، ارجأت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم 24 من شهر الجاري، والبت في السراح إلى 27 من نفس الشهر.