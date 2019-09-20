بهدف قاتل.. حارث يقود شالكه لتحقيق فوزه الثالث في “البوندسليغا”

قاد الدولي المغربي أمين حارث، فريقه شالكه 04 لتحقيق فوز ثمين، مساء اليوم الجمعة، على حساب ضيفه ماينز 05، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني.

وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه اللاعب سوات سيردار في الدقيقة 36 عمر اللقاء، الذي جرت أطواره على أرضية ملعب “فيلتينس أرينا”.

ونجح ماينز في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 74 من تعديل الكفة، بواسطة النمساوي كريم أونيسيو، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل اﻹيجابي، ظهر حارث دقيقة واحدة قبل نهاية زمنها الأصلي، وأحرز هدف الفوز الثمين لفريقه.

ورفع النجم المغربي رصيده إلى ثلاثة أهداف في “البوندسليغا” هذا الموسم، علما أن هدفه في مباراة اليوم، منح شالكه فوزه الثالث في الدوري، مقابل تعادل وحيد، وهزيمة واحدة.

وارتقى شالكه بانتصار اليوم، مؤقتا، إلى وصافة الترتيب، بعدما بلغ رصيد نقاطه النقطة العاشرة، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه المتصدر لايبزيغ، غير أن الأخير يتقدم على زملاء حارث بفارق الأهداف.