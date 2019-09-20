مصر تغلي طلبا للحرية…العشرات يتظاهرون في القاهرة والاسكندرية والسويس والغربية رافعين شعار “السيسي ارخل”- صور وفيديوهات

بدأ حجم المظاهرات في الشوارع المصرية يرتقع بعد نهاية مباراة السوبر بين ناديي الزمالك والأهلي، نقلت قنوات عالمية مقاطع فيدية لمظاهرات تطالب برحيل السيسي، بكل من محيط ميدان التحرير بالقاهرة، وبالاسكندرية والغربية والسويس.

وهتف المئات من المصريين، بشعارات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما وُثق في فيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل المحتجون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” تلبية لدعوات رجل الأعمال والفنان محمد علي التي أطلقها منذ أيام، والتي تدعو إلى الاحتجاج ضد الرئيس وقائد الانقلاب في مصر.

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وكان رجل الأعمال والفنان محمد علي قد دعا الشعب المصري للنزول في مظاهرات الجمعة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالرحيل.

https://web.facebook.com/Ismail.Azzam.page/videos/2366413996932225/

https://web.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/636301360228136/?t=0