انتشال جثة غريق في كركوك

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة من الشرطة النهرية انتشلت جثة غريق في محافظة كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الغواصين التابعة للشرطة النهرية بكركوك تمكنت من انتشال جثة غريق قرب سد شيرين التابع الى ناحية ليلان بمحافظة كركوك". واضاف ان "الغريق من تولد ٢٠٠٤ وهو من سكنة منطقة دوميز"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

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