من مطارات دبي.. الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل "فريق هويتي" في مطارات دبي الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي بالورود والهدايا التذكارية احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ89. وكان في استقبال الزوار السعوديين عدد من المسؤولين والموظفين في مطار دبي الدولي، حيث تفاجأ القادمون بعروض التراث السعودي الحية ترحيباً بهم، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. ووزع أعضاء فريق هويتي الأعلام السعودية والورود والهدايا التذكارية على الزوار السعوديين متمنين لهم قضاء إجازة طيبة في ربوع الإمارات.

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