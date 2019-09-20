الكرملين: الرئيس الفنزويلي مادورو يزور موسكو قريبا

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تواجه بلاده أسوأ أزمة سياسية في تاريخها منذ يناير/كانون الثاني الماضي سيزور روسيا قريبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إنه يتم حاليا التحضير لزيارة مادورو التي ستتم قريباً جداً".

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء أنترفاكس الروسية أن زيارة الرئيس الفنزويلي قد تتم مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتستضيف موسكو من 2 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019 المنتدى السنوي للطاقة، لكن لم يتضح فوراً ما إذا كان مادورو سيشارك فيه.

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وتعود الزيارة الأخيرة لمادورو لروسيا إلى أكتوبر/كانون الأول حين استقبله في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعيد انتخاب مادورو، الذي يحكم البلاد منذ 2013، لولاية ثانية في العام الماضي بعد اقتراع قاطعته المعارضة التي رفضت نتائجه.





وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، دون أن ينجح في الإطاحة بالرئيس مادورو.

واعترفت نحو 50 دولة بجوايدو رئيسا انتقاليا، لكن روسيا والصين لا تزال تدعمان مادورو.

وبين الدول الداعمة لجوايدو الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على فنزويلا، للضغط على مادورو، بما في ذلك فرض حظر على النفط، المورد الرئيسي لفنزويلا.