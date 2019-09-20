معاناة التركيات وانهيار الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: الملك سلمان: سنتخذ إجراءات مناسبة لحفظ أمن واستقرار السعودية، وهل يذهب أردوغان إلى انتخابات مبكرة؟، والكويت ترفع مستوى التحذير الأمني بالموانئ التجارية والنفطية، وقرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي، وأسبوع تونس.. هزيمة مورو فاتحة لانهيار الإخوان بـ"التشريعية"، ومكافحة الإرهاب عنوان أسبوع موريتانيا.. والغزواني يصفع الإخوان مجددا، ومعاناة المرأة التركية في عهد أردوغان.. ندوة حقوقية بجنيف، ترامب: واشنطن مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران في الإعلام.. عقوبات جديدة واتهامات قد تطيح باقتصاد البلاد، وتركيا في الإعلام.. اقتصاد أنقرة يواصل النزيف، وأسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر، وماكرون يتعهد بمساعدة لبنان على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي، وإدارة الطاقة: الصين تمتلك مخزونات نفط تكفي 80 يوما، وتراجع ثقة المستهلكين الأتراك في سبتمبر، وأسعار الذهب تصعد بدعم من انخفاض الدولار.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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