نائب وزير الدفاع السعودي: نظام طهران يحتمي بالمستضعفين لتأمين بقائه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن نظام طهران يدعى أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بـ"المستضعفين" لحماية بقائه وأمنه.



وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي، الجمعة "تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".





وأضاف "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم".