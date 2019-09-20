المتحدثة باسم خارجية أمريكا: الخيار العسكري ضد إيران مطروح على الطاولة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن عيب الاتفاق النووي مع إيران أنه لم يتطرق إلى نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة.



وأضافت، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019: ستكون هناك مزيد من العقوبات على المصارف الإيرانية في المستقبل.

وأكدت أنه ما لم تغير إيران سلوكها الخبيث فستظل تحت طائلة العقوبات.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن الخيار العسكري خيار مطروح على الطاولة.

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ولفتت إلى أن الهجمات على منشأتي أرامكو جاءت من الشمال الغربي والحوثيون لا يملكون إمكانية ضرب أهداف بتلك الدقة.

وقالت: لا نريد زعزعة الاستقرار في المنطقة لكننا لن نتسامح مع من يسعى لذلك.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ستعرض على الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت نفطية سعودية السبت.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن البنتاجون سيعرض على الرئيس ترامب قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران من بين مجموعة خيارات أخرى.

ولفت المسؤولون الأمريكيون الذين شاركوا في المناقشات إلى أن اجتماع وزارة الدفاع سيرسل تحذيرا واضحا لترامب مفاده بأن تأخير العمل العسكري ضد طهران قد يفاقم الأمور لحالة حرب شاملة.