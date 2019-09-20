اليوم الوطني السعودي.. أحداث وتواريخ لا تنسي 

الجمعة 20 سبتمبر 2019

اليوم الوطني السعودي

كتب محمد ماهر - الخليج 365

يحل اليوم الوطني السعودي في الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وفي ذكري ذلك اليوم تحتفل المملكة السعودية بصدور المرسوم الملكي رقم 2716، والذي وقع عليه الملك "عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود" رحمه الله، والذي يقضي بموجبه إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية، وتم العمل بالمسمي الجديد للملكة بعد التوحيد في الخميس الموافق 23 سبتمبر من عام 1932 ميلادية، والموافق 21 جماد الأول عام 1351 هجرية.



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توحيد المملكة وتأسيس الدولة السعودية الجديدة

استطاع الملك "عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود"، استعادة الرياض مرة أخري والتي كانت عاصمة لأجدادة من مؤسسين الدولة السعودية الثانية، وتمكن من إرجاع أسرته إلى الرياض، وطوال 30 عام من النضال المسلح تمكن الراحل الملك عبد العزيز من توحيد جنوب نجد والوشم وسدير خلال عام 1902 ميلادية، ثم ضم القصيم عام 1904 ميلادية، ومن ثم الإحساء عام 1913 ميلادية، وصولًا إلي ضم كل من عسير عام 1919، وحائل عام 1921، واستمر الملك عبد العزيز من ضم الحجاز خلال عامي 1925 واختتم نضاله المسلح بضم وتوحيد المملكة في منطقة جازان عام 1930 ميلادية، وبذلك تم إعلان اليوم الوطني السعودي.

تواريخ وأحداث تزامنت مع اليوم الوطني

بعد إعلان توحيد المملكة، وإعلان الـ 23 من سبتمبر اليوم الوطني السعودي، جائت العديد من المناسبات والأحداث والتواريخ التي تزامنت مع ذلك اليوم ، وأبرزها إعلان الملك "عبد الله" خلال اليوم الوطني السعودي الـ 75 عام 2005، إجازة رسمية للدولة، وشهد العام 2009 ميلادية بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، افتتاح الراحل الملك "عبدالله بن عبد العزيز آل سعود" جامعة الملك عبد الله للعوم والتقنية، وهو الحدث الأبرز الذي شهد حضور قامات علمية والعديد من رؤساء دول العالم، ومع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 84 دشنت أمانة محافظة جدة أطول سارية علم في العالم، وهي من مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، تتوسط السارية ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة، بارتفاع يتجاوز 171 متراً، وبمقاس علم يبلغ 49.5 متر طولاً، و33 متر عرضاً، بمساحة إجمالية تبلغ 1635 متراً مربعاً، وبوزن 570 كلغم، وعلى مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع.