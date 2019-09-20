شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتفجير إرهابي في كربلاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بغداد) قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجاراً بحافلة صغيرة وقع اليوم (الجمعة) خارج مدينة كربلاء وقتل تسعة أشخاص. ووفقا للمسؤولين، أصيب أيضا ستة ركاب في التفجير الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين مدينتي كربلاء والحلة، وقد تم القبض على الجاني.



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