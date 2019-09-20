مسؤول اميركي: ترامب يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش الجمعية العامة

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن الرئيس ​دونالد ترامب​، سيلتقي على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ نظيره الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​. وأوضح المسؤول أن ترامب سيبحث مع زيلينسكي التعاون في مجال الطاقة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية في ​أوكرانيا​ و"الإمكانيات الإضافية" في مجال التجارة.

وكشف أن ترامب "ينوي التعبير عن قلقه إزاء النشاط الاقتصادي الوحشي الذي تقوم به ​الصين​ في أوكرانيا، ومحاولات سرقة الممتلكات الفكرية الأوكرانية". كما ينوي ترامب الإشادة بـ "طاقة ونجاح" الإصلاحات وجهود ​مكافحة الفساد​ من قبل زيلينسكي.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين الرئيسين يوم 25 أيلول الجاري.

ويخطط ترامب كذلك للقاء كل من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ورئيسي الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ والباكستاني ​عمران خان​ وزعماء بولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند والعراق واليابان والسلفادور.

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