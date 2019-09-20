اشارت وسائل اعلام محلية الى ان محاكم تركية اصدرت اليوم الجمعة احكاما بسجن 14 شخصا لادانتهم بالانتماء لما يسمى تنظيم "داعش".
وذكرت وكالة "اناضول" التركية ان الاحكام صدرت بعد تحقيقات للكشف عن الشبكة التي تقوم بتمويل "داعش" استمرت تسعة اشهر ضمن عملية مكافحة "الارهاب" نفذت في جميع انحاء تركيا خصوصا مدينة بينغول شرق الاراضي التركية. واضافت ان المحاكم امرت ايضا بافراج مشروط عن 23 شخصا وتبرئة ثلاثة آخرين موضحة ان عدد الذين مثلوا امام المحاكم للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" بلغ 40 شخصا.
وشهدت عدة مدن تركية منها العاصمة انقرة واسطنبول عدة هجمات انتحارية نفذها عناصر تابعون لتنظيم "داعش" كان اعنفها تفجيرين انتحاريين استهدفا مسيرة سلمية بانقرة في تشرين اول 2015 اسفر عن قتل 103 اشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكم تركية تقضي بسجن 14 شخصا لإدانتهم بالانتماء لـ"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.