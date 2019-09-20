محاكم تركية تقضي بسجن 14 شخصا لإدانتهم بالانتماء لـ"داعش"

اشارت وسائل اعلام محلية الى ان محاكم تركية اصدرت اليوم الجمعة احكاما بسجن 14 شخصا لادانتهم بالانتماء لما يسمى تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة "اناضول" التركية ان الاحكام صدرت بعد تحقيقات للكشف عن الشبكة التي تقوم بتمويل "داعش" استمرت تسعة اشهر ضمن عملية مكافحة "الارهاب" نفذت في جميع انحاء ​تركيا​ خصوصا مدينة بينغول شرق الاراضي التركية. واضافت ان المحاكم امرت ايضا بافراج مشروط عن 23 شخصا وتبرئة ثلاثة آخرين موضحة ان عدد الذين مثلوا امام المحاكم للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" بلغ 40 شخصا.

وشهدت عدة مدن تركية منها العاصمة ​انقرة​ و​اسطنبول​ عدة هجمات انتحارية نفذها عناصر تابعون لتنظيم "داعش" كان اعنفها تفجيرين انتحاريين استهدفا مسيرة سلمية بانقرة في تشرين اول 2015 اسفر عن قتل 103 اشخاص.