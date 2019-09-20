ترامب: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، أنّ لا حاجة للتوصّل إلى اتّفاق تجاري مع ​الصين​ قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية المقرّرة في نهاية 2020، مشدّداً على متانة ​الاقتصاد​ الأميركي.

ترامب الذي أكّد في بداية 2018 أنّ الحروب التجارية "جيّدة ويسهل كسبها"، يدرك أنّ مواقفه موضع ترقّب شديد بشأن هذا الملف الذي يثير التوتر في الاسواق المالية ويؤدّي إلى قلق بشأن النمو الأميركي.

وفي مسعاه للحصول على ولاية ثانية من أربع سنوات، يحاول رجل الأعمال السابق في ​نيويورك​ طمأنة ​المزارعين​ الأميركيين الذين يعانون بشدّة من ردّ الفعل الصيني على ​العقوبات الأميركية​.

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