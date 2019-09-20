خالد بن سلمان: نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته

اشار نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في رسالة وجهها إلى الشعب ​اليمن​ي بعد إعلان جماعة "​أنصار الله​" إيقاف عملياتها العسكرية ضد ​السعودية​، الى ان "نظام ​طهران​ يدعي أنه يحمي المستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين، لحماية بقائه وأمنه".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي: "تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية، ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وتابع في رسالة إلى الشعب اليمني: "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت قبل ساعات قليلة إيقافها كافة العمليات العسكرية في الأراضي السعودية، في مقابل إيقاف ​الرياض​ عملياتها ضد ​الحوثيين​ في اليمن، وتوعدت برد قاس إذا ما أصرت السعودية على الاستمرار في العمليات العسكرية.

ودعت "أنصار الله" السعودية إلى الدخول في مفاوضات جادة، بعد إعلانها وقف استهداف ​المملكة العربية السعودية​.