كشف المتحدّث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، شارلي ياكسلاي، أنّ "1500 مواطن أجنبي على الأقل، هم أساسًا من المهاجرين ولكن أيضًا من اللاجئين وطالبي اللجوء، أُجبروا على مغادرة منازلهم هربًا من أعمال عنف ضدّ أجانب في جنوب إفريقيا".
وأوضح أنّ "800 منهم من الموزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، حاولوا اللجوء إلى قاعات عامّة في بلدة كاتيلهونغ شرقي جوهانسبورغ"، مبيّنًا أنّ "الكثير منهم يرغب في العودة إلى بلدانهم".
وكانت جنوب افريقيا قد شهدت في بداية أيلول الحالي، موجة عنف ضدّ الأجانب خلّفت 12 قتيلًا وأضرارًا ماديّة كبيرة طالت خصوصًا أملاك نيجيريين لاسيما في وسط جوهانسبورغ ومحيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: 1500 أجنبي فروا من منازلهم إثر أعمال العنف بجنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.