مفوضية اللاجئين: 1500 أجنبي فروا من منازلهم إثر أعمال العنف بجنوب إفريقيا

كشف المتحدّث باسم ​المفوضية العليا للاجئين​ التابعة للأمم المتحدة، شارلي ياكسلاي، أنّ "1500 مواطن أجنبي على الأقل، هم أساسًا من المهاجرين ولكن أيضًا من اللاجئين وطالبي اللجوء، أُجبروا على مغادرة منازلهم هربًا من أعمال عنف ضدّ أجانب في ​جنوب إفريقيا​".

وأوضح أنّ "800 منهم من الموزمبيق و​مالاوي​ و​زيمبابوي​، حاولوا اللجوء إلى قاعات عامّة في بلدة كاتيلهونغ شرقي ​جوهانسبورغ​"، مبيّنًا أنّ "الكثير منهم يرغب في العودة إلى بلدانهم".

وكانت جنوب افريقيا قد شهدت في بداية أيلول الحالي، موجة عنف ضدّ الأجانب خلّفت 12 قتيلًا وأضرارًا ماديّة كبيرة طالت خصوصًا أملاك نيجيريين لاسيما في وسط جوهانسبورغ ومحيطها.