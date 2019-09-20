أعلنت السلطات الفرنسية، أنها ستنشر أعداداً كبيرة من عناصر ​الأمن​ السبت ب​باريس​ لمناسبة تظاهرة جديدة لمحتجي "السترات الصفر" تتزامن مع اليوم الوطني للتراث ومسيرة من أجل المناخ.

وتخشى ​وزارة الداخلية​ الفرنسية ومديرية ​الشرطة​ عودة العنف الى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 آذار الفائت كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه.

من جهته دعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الراغبين بالتظاهر السبت، إلى القيام بذلك في هدوء لا سيّما وأنّ التظاهرة المقرّرة تتزامن مع أيام التراث.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن في باريس تنشر عددا كبيرا من العناصر تحسباً لتظاهرات السترات الصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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