قرقاش: لدى الإمارات أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء لصيانة الاستقرار الإقليمي

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى أنّ "وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يترأس وفدًا وزاريًا ودبلوماسيًّا كبيرًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام"، مركّزًا على أنّ "المشاركة الفعّالة للدبلوماسيّة الإماراتية في هذا التجمع الدولي، تقليد راسخ ومنصّة مهمّة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ظلّ نظام دولي متقلّب وأجواء إقليميّة ملبّدة بالغيوم، يبرز حرص الإمارات على أولويّة الدبلوماسيّة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي، وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك، وهو ما يمثّل توجّهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".
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