أعلن المتحدث باسم القوة الأميركية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، "مسؤوليّتها عن غارة استهدفت موقعًا لتنظيم "داعش" في شرق أفغانستان يوم أمس الخميس"، وأدّت بحسب مسؤولين أفغان إلى "مقتل تسعة مدنيين عن طريق الخطأ".
وأوضح في بيان، أنّ "القوات الأميركية نفّذت الغارة بدقّة ضدّ إرهابيي "داعش" في ننغرهار"، لافتًا إلى أنّ "الجيش الأميركي على علم بمزاعم سقوط قتلى غير مقاتلين ويعمل مع المسؤولين المحليّين لتحديد الوقائع".
وكان قد أكّد حاكم خوجياني أنّ "الغارة قتلت تسعة أشخاص وأصابت ستة آخرين، وجميعهم من المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي أعلن مسؤوليته عن غارة في أفغانستان قُتل فيها 9 مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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