عبدالمهدي يصدر أمراً ديوانياً لهيكلة الحشد الشعبي ويمنح الفياض صلاحية التعيين بالوكالة

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمراً ديوانياً بالمصادقة على هيكلية جديدة للحشد الشعبي تتضمن منح رئيس الهيئة ​فالح الفياض​ صلاحية التعيين بالوكالة.

وبحسب عدة وثائق رسمية فإن عبدالمهدي صادق "على الهيكلة التنظيمية الخاصة بهيئة ​الحشد الشعبي​، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية المذكورة".

كما منح الأمر الديواني، الفياض، "صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمدراء في الهيئة، وعرضها علينا لغرض الموافقة من عدمها"، مشيراً إلى أن الأمر "ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره".



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