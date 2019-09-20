الخارجية الأميركية: الخيار العسكري مع ايران مطروح على الطاولة

اعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ انه ستكون هناك مزيدا من العقوبات على ​المصارف​ الإيرانية في ​المستقبل​، واكدت انه ما لم تغير إيران سلوكها الخبيث فستظل تحت طائلة العقوبات، واشارت الى ان الخيار العسكري مطروح على الطاولة.

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