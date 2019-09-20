ظريف: جدول روحاني في نيويورك لا يشمل أي لقاءات مع المسؤولين الأميركيين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن جدول الرئيس حسن روحاني خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لا يشمل أي لقاءات مع المسؤولين الأميركيين.
ولفت ظريق في حديث لقناة "الميادين"، الى ان "الإدارة الأميركية أدمنت العقوبات، وإذا لم تجد الإدارة الأميركية ما تعاقب عليه تعيد معاقبة المؤسسات نفسها بأسماء جديدة".
وتوجه ظريف للإمارات بالقول "إن الحماية الخارجية لا تجدي وليس هناك ما هو أهم من تفاهم الدول الجارة مع بعضها". وشدد على ان "الشعوب دائماً تنتصر كما برهنت إيران قبلاً واليوم تبرهن سوريا واليمن والعراق".
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